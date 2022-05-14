Посольство Румынии вернулось в Киев
14 мая Румыния возобновила работу посольства в Киеве после начала полномасштабной войны России против Украины
Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в Twitter.
"Очень рад сообщить, что сегодня посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на местах. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину в смелой борьбе за свободу", - написал он.
Румыния 26 февраля приостановила работу посольства в столице.
- 10 мая президент Владимир Зеленский сообщил , что в Киеве уже работают 36 посольств.
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