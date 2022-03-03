Посольство России по улице Героев Украины. В Вильнюсе переименуют улицу

Об этом он написал в Facebook.



Улица, где расположено посольство России в Вильнюсе, будет называться Героев Украины (Ukrainos Didvyrių g.).



"Отныне визитная карточка каждого сотрудника посольства России должна будет чтить Героев Украины. И тому, кто будет посылать письма в посольство, придется вспомнить о жертвах российской агрессии и о Героях Украины", - говорится в обращении.



Также он добавил, что почта Литвы не обязательно будет доставлять письма, если адрес указан неправильно. Единственным адресом на улице Украинских Героев будет российское посольство.



