Посольство РФ в Великобритании заявило, что бойцы "Азова" "заслуживают унизительной смерти"

Заявление об этом российское посольство опубликовало в твиттере.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерть не из-за расстрела, а из-за повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти”, - говорится в твите российского посольства в Британии.

Твит вызвал бурную реакцию в сети. Twitter обозначил его как нарушающий правила сети по поводу проявлений ненависти, но оставил доступным в интересах общественности.

СБУ перехватила разговор кафиров об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.