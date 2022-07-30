Посольство РФ в Великобритании заявило, что бойцы "Азова" "заслуживают унизительной смерти"
Посольство РФ в Великобритании заявило, что бойцы украинского полка "Азова" заслуживают унизительной смерти, потому что они "не настоящие солдаты"
Заявление об этом российское посольство опубликовало в твиттере.
"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерть не из-за расстрела, а из-за повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти”, - говорится в твите российского посольства в Британии.
Твит вызвал бурную реакцию в сети. Twitter обозначил его как нарушающий правила сети по поводу проявлений ненависти, но оставил доступным в интересах общественности.
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