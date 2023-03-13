Посольство РФ в Сербии стало "убежищем" для высланных из стран Европы российских шпионов, - Радио Свобода
Несколько российских дипломатов, высланных из европейских стран после начала полномасштабного вторжения России в Украину, обнаружили в посольстве РФ в Сербии. По меньшей мере, двое из них точно связаны с российской разведкой.
Об этом сообщает расследование Радио Свободы "Шпионский приют".
Стало известно, что бывший сербский военный дипломат Никола Лунич, теперь возглавляющий в Белграде Совет по стратегической политике, сказал, что сербские власти, позволив прибытие на свою территорию этих высланных россиян, подозреваемых во внедипломатической деятельности, могут тем самым повредить своим стремлением вступить в ЕС.
"Подобный шаг Сербии может быть воспринят на Западе как дипломатическая и, возможно, разведывательная поддержка общих военных усилий России… Очевидно, что сегодня Сербия является последним убежищем в Европе для безопасной разведывательной работы российских оперативных агентов", – считает Лунич.
Кроме того, известно, что среди героев расследования есть такие фигуры: бывший хакер, связанный с ФСБ, с 2019 года ставший работником МИД РФ, Алексей Иваненко ранее работал в Хорватии, теперь – в Сербии; аналогично в Белграде теперь работают – бывший советник дипмиссии РФ в Варшаве Михаил Генералов Дмитрий Барабин, которому не выдали визу в Нидерландах; бывший второй секретарь посольства РФ в Хельсинки Петр Долгошеин; бывший помощник военного атташе дипмиссии России в Черногории Евгений Анпилов, подозреваемый в подготовке к мятежу ГРУ в этой стране.
Кроме того, также отмечается, что в сербском посольстве России обнаружили еще четырех российских дипломатов, которые успели выехать из российских дипучреждений в Европе незадолго до объявленной высылки: Денис Румянцев, Александр Новиков, Владимир Подрезов, Михаил Максименко.
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