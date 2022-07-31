Посольство призвало украинцев не посещать южные регионы Сербии
Посольство Украины в Сербии советует гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии
Об этом сообщили на странице посольства в Twitter.
"Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей. В случае попадания в чрезвычайную ситуацию просим звонить на горячую линию Посольства для граждан +381-63-111-31-85", - говорится в сообщении.
- 29 июля СМИ сообщали, что частично признанное Косово запрещает въезд по сербским документам.
- Сегодня, 31 июля, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.
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