Посольство призвало украинцев не посещать южные регионы Сербии

Об этом сообщили на странице посольства в Twitter.

"Рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей. В случае попадания в чрезвычайную ситуацию просим звонить на горячую линию Посольства для граждан +381-63-111-31-85", - говорится в сообщении.

29 июля СМИ сообщали, что частично признанное Косово запрещает въезд по сербским документам.

Сегодня, 31 июля, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.

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