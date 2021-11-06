Посольство Нидерландов пристальнее присмотрелось к двум областям Украины

Об этом II форуму идей и решений "Re:Open Zakarpattia" рассказал Йеннес де Мол, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Украине, сообщает Еспресо.TV .



По его словам, ранее посольство считало, что Киев – центр всей деятельности Украины, но на самом деле регионы играют свою роль.



"Есть некоторые регионы, о которых государство забыло. В этом году решили сосредоточиться в Закарпатье и Сумской области", - отметил посол.



"На общенациональном уровне мы поддерживаем реформы в судебной системе. Зачем это нам? Когда я обращаюсь к инвесторам, вижу, что они знают, какие есть возможности. Но они хотят видеть прогнозируемость в судебной системе, верховенство права и четкость в налоговой системе, а также благоприятную банковскую систему. Хотят одинаковые правила игры для всех участников рынка", - добавил Йеннес де Молл.



"Возможности есть инвестиции появятся. С экономической точки зрения мы сосредотачиваемся на сельском хозяйстве, логистике, внутренних водных путях", - пояснил дипломат.



Кстати, более 400 голландских компаний фактически обслуживаются IT кластером Украины.



"Даже без участия властей очень много налажено партнерств между Голландией и Украиной".





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