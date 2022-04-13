Посольство Молдовы возобновляет работу в Киеве
Посольство Молдовы возвращается в Киев и возобновляет свою работу
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на официальное сообщение посольства.
Как стало известно, 13 апреля посольство Молдовы в Украине объявило о возвращении в Киев и возобновлении работы.
"Начиная с 15 апреля посольство Республики Молдова в Украине возобновит работу в Киеве в полном формате. С этой же даты консульский отдел посольства возобновит предоставление консульских услуг в Киеве, вернувшись из Черновцов, где находилось временно", - отмечает представительство посольства.
- Напомним, что 12 апреля Бельгия анонсировала возобновление работы посольства в Киеве.
- Также 6 апреля посольство Турции, переезжавшее в Черновцы, вернулось в Киев.
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