Посольство Молдовы возобновляет работу в Киеве

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на официальное сообщение посольства.



Как стало известно, 13 апреля посольство Молдовы в Украине объявило о возвращении в Киев и возобновлении работы.

"Начиная с 15 апреля посольство Республики Молдова в Украине возобновит работу в Киеве в полном формате. С этой же даты консульский отдел посольства возобновит предоставление консульских услуг в Киеве, вернувшись из Черновцов, где находилось временно", - отмечает представительство посольства.