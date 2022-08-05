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Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

5 августа, 2022 пятница
16:28
Мир Латвия

Посольство Латвии в Российской Федерации временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. Исключением является только поездка на похороны родственника

Об этом идет речь на официальном сайте посольства в РФ.

"В связи с международной ситуацией Посольством Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок остановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В твиттере посольство написало, что открытие визы возможно в случае необходимости поездки на похороны близкого родственника.

  • Напомним, 20 июля президент Латвии поддержал идею о лишении гражданства лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины.
  • А 28 июля глава МИД Латвии отреагировал на претензии РФ по давлению на въезжающих в Латвию россиян.
  • Позже 30 июля Газпром прекратил поставки газа в Латвию.
  • Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс осудил убийство украинских пленников в Оленовке и призвал ЕС признать РФ государством-спонсором терроризма.
  • Министерство иностранных дел Латвии проинформировало, что с 1 августа правительство страны приняло решение приостановить действие межправительственного соглашения с РФ об экономическом сотрудничестве
  • Кроме того, с 1 августа в Латвии приостанавливают действие соглашения об упрощенном пересечении границы жителями районов вблизи России

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