Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам
Посольство Латвии в Российской Федерации временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. Исключением является только поездка на похороны родственника
Об этом идет речь на официальном сайте посольства в РФ.
"В связи с международной ситуацией Посольством Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок остановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В твиттере посольство написало, что открытие визы возможно в случае необходимости поездки на похороны близкого родственника.
- Напомним, 20 июля президент Латвии поддержал идею о лишении гражданства лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины.
- А 28 июля глава МИД Латвии отреагировал на претензии РФ по давлению на въезжающих в Латвию россиян.
- Позже 30 июля Газпром прекратил поставки газа в Латвию.
- Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс осудил убийство украинских пленников в Оленовке и призвал ЕС признать РФ государством-спонсором терроризма.
- Министерство иностранных дел Латвии проинформировало, что с 1 августа правительство страны приняло решение приостановить действие межправительственного соглашения с РФ об экономическом сотрудничестве
- Кроме того, с 1 августа в Латвии приостанавливают действие соглашения об упрощенном пересечении границы жителями районов вблизи России
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.43
Покупка 38.43Продажа 39.48
-
EUR
Покупка 38.75Продажа 40
- Актуальное
- Важное