Посольство Китая в Великобритании отреагировало на визит Трасс на Тайвань
В посольстве Китая считают, что поездка экс-премьер-министра Британии Лиз Трасс на Тайвань является "политическим шоу" и провокационным шагом
Об этом говорится на официальном сайте посольства Китая в Великобритании.
"Визит британского политика Лиз Трасс в Тайвань является опасным политическим шоу, которое только повредит Великобритании. Этот провокационный шаг вызвал сильное возмущение среди китайского народа и будет решительно отвергнут людьми с совести из всех слоев общества", - пишет китайское посольство.
- Во вторник, 16 мая, бывшая премьер-министр Британии Лиз Трасс прибыла в Тайвань.
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