Посольство Кипра возвращается к работе в Киеве
С 3 мая Посольство Кипра возобновляет свою работу в Киеве
Об этом сообщает официальная страница Посольства Кипра в Facebook.
"Флаг Кипра снова развевается в столице. Глава миссии Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля, и теперь рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своих позициях", – отмечают в посольстве.
- Посольство Венгрии в Украине возобновило работу в Киеве, вернувшись из Львова.
- Также в Киев возвращаются сотрудники посольства Южной Кореи.
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