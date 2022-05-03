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Посольство Кипра возвращается к работе в Киеве

3 мая, 2022 вторник
17:39
война с Россией

С 3 мая Посольство Кипра возобновляет свою работу в Киеве

Об этом сообщает официальная страница Посольства Кипра в Facebook.

"Флаг Кипра снова развевается в столице. Глава миссии Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля, и теперь рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своих позициях", отмечают в посольстве.

  • Посольство Венгрии в Украине возобновило работу в Киеве, вернувшись из Львова.
  • Также в Киев возвращаются сотрудники посольства Южной Кореи.
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