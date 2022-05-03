Посольство Кипра возвращается к работе в Киеве

Об этом сообщает официальная страница Посольства Кипра в Facebook.

"Флаг Кипра снова развевается в столице. Глава миссии Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля, и теперь рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своих позициях", – отмечают в посольстве.