Посольство Казахстана назвало "вбросом" сообщение о якобы украинском следе в протестах

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Посольства Казахстана.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.

Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".

МИД Украины осудило насилие в ходе событий в Казахстане.

"Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вброс об "украинском следе" событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украину на эти сигналы своевременно реагируют", - говорится в заявлении.В посольстве добавили, что 11 января ожидается выступление главы Казахстана с посланием в парламенте и назначение нового состава правительства.Сообщается, что "Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать", но страна намерена "следовать заявленной идеологии "слышущего государства".Как отметили в посольстве, "ситуацию скоро стабилизируют, и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предвидится".Кроме этого, с 9 января возобновились рейсы по маршруту Нур-Султан – Киев – Нур-Султан.Всего из Казахстана вернулись 33 украинца, а из Киева отправили 91 гражданина Казахстана. Возвращения домой ждут 116 украинских граждан, оставшихся в Алматы.