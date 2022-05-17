Посольство Израиля вернулось в Киев
17 мая Посольство Израиля возобновило работу в столице Украины
Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в Twitter.
"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве", - говорится в сообщении.
- 10 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве уже работают 36 посольств.
- 14 мая Румыния возобновила работу посольства в Киеве после начала полномасштабной войны России против Украины.
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