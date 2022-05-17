Посольство Израиля вернулось в Киев

Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в Twitter.

"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве", - говорится в сообщении.

10 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве уже работают 36 посольств.

14 мая Румыния возобновила работу посольства в Киеве после начала полномасштабной войны России против Украины.