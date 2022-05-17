English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Посольство Израиля вернулось в Киев

Посольство Израиля вернулось в Киев

17 мая, 2022 вторник
18:38
война с Россией

17 мая Посольство Израиля возобновило работу в столице Украины

Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в Twitter.

"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве", - говорится в сообщении.

  • 10 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве уже работают 36 посольств.
  • 14 мая Румыния возобновила работу посольства в Киеве после начала полномасштабной войны России против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Путін Лукашенко
17 мая, 2022 вторник
Путин и Лукашенко ведут переговоры о построении военной базы в 50 км от белорусско-украинской границы, - Згурец
16 мая, 2022 понедельник
Саммит ОДКБ продемонстрировал изоляцию Путина, - The New York Times
Нестор Шуфрич
16 мая, 2022 понедельник
Шуфрич уехал из Украины
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.66
    Продажа 33.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
17 мая
19:53
Оккупанты ударили авиацией по заводу Knauf на Донетчине
19:48
Враг пытается наступать вдоль всей линии столкновения на Донецком направлении: обстреливает населенные пункты ракетами и артиллерией
19:31
Жозеп Боррель
ЕС не допустит, чтоб у Украины закончилось оружие, - Боррель
19:30
Анонс
Сборная Украины – Эмполи (Италия). LIVE студия перед благотворительным матчем Stop War
19:14
ВООЗ
После выхода из Совета Европы Россия готовится уйти из ВОЗ и ВТО
19:05
Канцлер Австрии раскритиковал публичность переговоров между Еврокомиссией и Венгрией по нефтяному эмбарго против РФ
19:04
Российская ракета попала в пятиэтажку в Бахмуте: погиб человек, тяжело ранена 9-летняя девочка
18:40
Хосеп Боррель
"Поддержим, как в случае с Украиной": Боррель пообещал Грузии и Молдове помощь от ЕС в случае новой агрессии России
18:28
Аналитика
на фото: Роман Костенко
Оккупанты хотят оттянуть наши силы с Востока и Николаевщины на Сумы, - полковник СБУ Костенко
18:23
Все теробороновцы на передовой имеют шлемы, бронежилеты, аптечки и прошли обучение, - заместитель командующего Сил ТрО
18:20
ГБР нашло предприятие российского олигарха Молчанова возле Киева
17:51
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО 18 мая, - шведский премьер
17:40
Анналена Бербок
Бербок назвала Путина лично ответственным за рост цен на продовольствие и энергоносители
17:31
Украина получила две награды в сфере кибербезопасности CYBERSEC Award
17:14
В Австрии планируется обсудить политику своего нейтралитета на фоне агрессии РФ и вступления Финляндии и Швеции в НАТО
17:12
Художник, спасший более 10 жизней: боец Нацгвардии Шаман останавливал кровотечения собратьям под обстрелами в Попасной
17:00
Минобороны за апрель перечислило для выплат денежного довольствия военнослужащим 51,5 млрд гривен
16:55
Более 350 человек после помилования ушли на фронт с 24 февраля, - Малюська
16:30
OTAN Beer
В Финляндии выпустили пиво в честь движения страны в НАТО
16:21
Порошенко об освобождении из плена украинских военных: готов на любом этапе присоединиться к переговорам
16:20
Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
16:20
В Луганской области 17 мая эвакуировали 73 человека, россияне обстреляли один из автобусов "Градами"
16:14
Операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой, - Маляр
16:13
Эксклюзив
Павел Климкин
Путин дожмет Лукашенко: стоит ожидать провокаций на польско-белорусской границе, - Климкин
16:06
Эксклюзив
В Изюме нет света, воды и связи, однако до сих пор есть люди, нуждающиеся в помощи, — секретарь горсовета
15:42
Ярмоленко объяснил, почему летом не вернется в "Динамо"
15:41
Оккупанты планируют использовать для пропаганды клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь"
15:38
Эксклюзив
Почему оккупанты не выговаривают "паляныцю" - научные факты
15:34
СБУ
Выспрашивали секретную информацию у военных: СБУ обезвредила российскую агентурную сеть в Николаеве
14:40
Кремль пытается привлечь мировые СМИ к распространению российских фейков
14:38
Обновлено
Оккупанты с утра 17 мая обстреливают Сумщину с российской территории. Есть попытка прорвать госграницу
14:35
Интервью
Айдер Муждабаев
Россияне побьют рекорды по скорости пошива украинских флагов, – Айдер Муждабаев
14:29
Эвакуированных из Азовстали тяжелораненых бойцов обменяют на россиян после стабилизации их состояния, - Верещук
14:20
Эксклюзив
Активная фаза войны продлится до сентября 2022 года, - военный эксперт Рустамзаде
14:13
В Луганской области из Горной ОТГ эвакуировали 32 человека, из них семеро - дети
14:13
"Приходилось постоянно менять позиции и фактически жить в танке": 93-я бригада рассказала о боях на трофейном Т-80 БВМ
13:59
Переговоры между Украиной и Россией приостановлены, - Подоляк
13:56
Военные в Запорожье начали получать оружие по программе ленд-лиза
13:56
Обновлено
Российские войска нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, есть погибшие
13:46
Эксклюзив
Путин может прибегнуть к позиционной войне. Агрессор никогда не скажет, что проиграл Украине, - военный эксперт Рустамзаде
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV