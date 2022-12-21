Посольство Израиля откроет Пункт несокрушимости в Киеве

Об этом сообщил посол Израиля в Украине.

"В рамках программы гуманитарной помощи Украине израильское посольство откроет в Киеве "пункт несокрушимости". Там можно будет получить базовые коммунальные услуги: электроэнергию, связь, интернет, отопление и воду", - написал он.

Недавно Кабинет Министров Украины утвердил Порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости, которым определил их виды, комплектацию и алгоритм развертывания. Согласно ему в Украине планируют открыть 15 тысяч таких пунктов. Они будут делиться на стационарные, расположенные в зданиях, и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства.

22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

28 ноября стало известно, что на онлайн-карте Пункты несокрушимости разделили на три категории .

12 декабря в Украине создали бот для поиска "Пунктов" . Адреса Пунктов несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Информацию о расположении Пунктов несокрушимости в этих регионах можно узнать в местных органах власти.

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