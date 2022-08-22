Посольство Ирландии возвращается в Киев

Об этом сообщает МИД страны.

"Посольство Ирландии в Украине, работавшее дистанционно после российского вторжения, возобновило работу в Киеве", - говорится в сообщении ирландского министерства.

Кроме того, в твите говорится, что в целях безопасности департамент Ирландии продолжает настаивать на ограничении поездок в Украину с любой целью.

"Поскольку посольство возобновит свою деятельность в Киеве, основным приоритетом команды будет восстановление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками, чтобы предоставить Ирландией поддержку и помощь правительству и народу Украины", - добавил также ирландский министр иностранных дел Саймон Коуни.

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