Об этом сообщается в официальном твиттере Посольства Германии.

"Мы вернулись! Вчера Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве", - говорится в твите.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок торжественно подняла немецкий флаг возле здания посольства.

Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила, что в первую очередь администрация посольства планирует устроить организационные моменты, чтобы сразу приступить к работе. В офисе находится небольшая команда дипломатов.

В дальнейшем Фельдгузен намерен лично встретиться со всеми членами политического руководства Украины.

С 3 мая посольство Кипра вернулось к работе в Киеве.

Кроме того, в мае возобновили свою работу в столице посольство Венгрии и посольство Южной Кореи .

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