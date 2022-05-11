Посольство Германии возобновило работу в Киеве
Посольство Германии официально вернулось в Киев. Глава МИД Германии Анналена Бербок подняла возле здания немецкий флаг
Об этом сообщается в официальном твиттере Посольства Германии.
"Мы вернулись! Вчера Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве", - говорится в твите.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок торжественно подняла немецкий флаг возле здания посольства.
Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сообщила, что в первую очередь администрация посольства планирует устроить организационные моменты, чтобы сразу приступить к работе. В офисе находится небольшая команда дипломатов.
В дальнейшем Фельдгузен намерен лично встретиться со всеми членами политического руководства Украины.
- С 3 мая посольство Кипра вернулось к работе в Киеве.
- Кроме того, в мае возобновили свою работу в столице посольство Венгрии и посольство Южной Кореи .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное