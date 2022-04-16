Посольство Франции возобновило работу в Киеве

Об этом сообщает BFMTV

Над зданием посольства в Киеве 15 апреля снова подняли флаги Франции и ЕС.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен подчеркнул, что дипломаты вернулись в столицу, чтобы быть как можно ближе к украинской власти и оказывать ей поддержку.

"Киев не был завоеван, выдержал агрессию и мы хотим быть более близкими к власти, чтобы оказывать поддержку и выразить солидарность", - сказал де Понсен.

14 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франция в ближайшее время вернет своего посла из Львова в Киев .

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