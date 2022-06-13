Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на посольство Франции.

По словам первого советника посла Франции в Украине Брюно Кассанеля, президент Франции Эмманюэль Макрон планирует посетить Киев в среду 15 июня. Он также сообщает, что президент посетит Украину сразу после визита в Молдову.

Ранее CNN сообщало , что в Елисейском дворце никак не подтвердили планы Макрона посетить Украину.



"Президент сказал, что в подходящий момент посетит Украину. Рассматривается несколько вариантов, однако на данном этапе ничего не решено", – заявляли представители президента Франции.



Отмечалось, что в отличие от нескольких европейских лидеров Макрон не посещал Украину с момента начала полномасштабного российского вторжения. Президент Франции, сейчас возглавляющий Совет Европейского Союза, предварительно неоднократно утверждал, что поедет в Украину, когда это будет "полезно".



Последний раз Макрон посещал Киев 8 февраля.

Ранее в этот же день в немецком правительстве никак не подтвердили визит Шольца в Киев с Макроном и Драги 16 июня.

Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Марио Драги должны приехать в Киев 16 июня. Ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят поддержку трех крупнейших европейских стран. Об этом ранее сообщали в La Stampa

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb