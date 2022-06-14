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Посольство Франции опровергло заявление о возможном визите Макрона в Украину

14 июня, 2022 вторник
00:57
Общество Эмманюэль Макрон

Посольство Франции в Украине отрицает, что советник посла Бруно Коссанель подтверждал планы президента Эмманюэля Макрона приехать в Украину 15 июня

Об этом посольство Франции сообщило в Facebook.

При этом дипломатическое ведомство заявило, что у Бруно Коссанеля нет полномочий давать такие комментарии.

"Первый советник Посольства Франции в Украине господин Бруно Коссанель категорически отрицает предписанный ему комментарий относительно возможного визита президента Маркона в Украину. Господин советник также не имеет полномочий давать комментарии по этому поводу", - говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство отметило, что советник посла находится в отпуске и не имеет данных о возможном визите Макрона в Украину.

"Пока он находится в отпуске во Франции и не имеет конкретной информации относительно вышеназванного визита, о чем он четко заявил журналисту Общественного в ответ на его вопросы. Посольство Франции в Украине просит отозвать эту статью", - говорится в сообщении.

  • Ранее Общественное сообщило, что Бруно Коссанель в комментарии подтвердил планы президента Франции Эмманюэля Макрона приехать в Украину 15 июня.

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