Посольство Финляндии в Украине переехало из Киева во Львов
Посольство Финляндии в Украине переезжает во Львов, местный персонал посольства остался в Киеве
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-релиз МВД.
"Учитывая общую оценку ситуации в сфере безопасности Министерство иностранных дел приняло решение о временном переводе сотрудников из посольства в Киеве во Львов", - говорится в прессрелизе.
Обслуживание клиентов будет ограничено и только по предварительной записи. Местный персонал посольства останется в Киеве и продолжит работу в столице.
МИД призвал граждан Финляндии немедленно уехать из Украины.
Кроме того, в Twitter ведомства говорится, что МИД Финляндии вызвал посла Российской Федерации Павла Кузнецова "в связи с односторонними действиями России, которые нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины и серьезно нарушают международное право и Минские соглашения".
- Напомним, посольства, переехавшие во Львов, работают только онлайн. В дипломатические учреждения в дальнейшем можно обращаться по телефону или по электронным адресам, указанным на их официальных страницах.
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