Посольство Финляндии в Украине переехало из Киева во Львов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-релиз МВД.



"Учитывая общую оценку ситуации в сфере безопасности Министерство иностранных дел приняло решение о временном переводе сотрудников из посольства в Киеве во Львов", - говорится в прессрелизе.



Обслуживание клиентов будет ограничено и только по предварительной записи. Местный персонал посольства останется в Киеве и продолжит работу в столице.



МИД призвал граждан Финляндии немедленно уехать из Украины.



Кроме того, в Twitter ведомства говорится, что МИД Финляндии вызвал посла Российской Федерации Павла Кузнецова "в связи с односторонними действиями России, которые нарушают территориальную целостность и суверенитет Украины и серьезно нарушают международное право и Минские соглашения".

Finnish MFA @ulkoministerio summoned the Ambassador Russia today to express our condemnation of Russia's unilateral acts that violate Ukraine's territorial integrity and sovereignty and constitute a seriós breach of international law and the Minsk Agreements. — MFA Finland ???????? (@Ulkoministerio) February 23, 2022