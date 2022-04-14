Посольство Чехии возобновляет работу в Киеве

Об этом представители посольства написали в своем твиттере.



"Над посольством Чехии в Киеве снова развевается чешский флаг. Наши дипломаты вернулись. Это один из многих шагов, которые мы делаем, чтобы показать нашу поддержку. Чехия всегда будет с Украиной", - говорится в твите.

Напомним, что начиная с 15 апреля посольство Молдовы возвращается в Киев и возобновляет свою работу .

12 апреля Бельгия анонсировала возобновление работы посольства в Киеве