Посольство Чехии возобновляет работу в Киеве
Посольство Чехии в Украине возвращается в Киев и возобновляет свою работу
Об этом представители посольства написали в своем твиттере.
"Над посольством Чехии в Киеве снова развевается чешский флаг. Наши дипломаты вернулись. Это один из многих шагов, которые мы делаем, чтобы показать нашу поддержку. Чехия всегда будет с Украиной", - говорится в твите.
- Напомним, что начиная с 15 апреля посольство Молдовы возвращается в Киев и возобновляет свою работу .
- 12 апреля Бельгия анонсировала возобновление работы посольства в Киеве
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