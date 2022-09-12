English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Посольство Болгарии вернулось в Киев

Посольство Болгарии вернулось в Киев

12 сентября, 2022 понедельник
19:46
Новости

Посольство Болгарии 12 сентября возобновило работу в Киеве, что министерство иностранных дел страны назвало "еще одним знаком крепкой поддержки Украины"

Об этом сообщили на сайте болгарского МИД.

"Наша страна, которая продолжает оказывать всю возможную помощь Украине, в том числе и ее гражданам, покинувшим свои дома из-за войны, категорически осуждает российскую вооруженную агрессию и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе и в территориальных водах", – передает ведомство.

Известно, что посольство Болгарии возглавит временный руководитель, который будет работать с ограниченным количеством персонала. Также возобновит работу, но в ограниченном виде, консульская служба диппредставительства.

"Идея состоит в том, чтобы возобновить полноценную работу после полного восстановления каналов связи с Болгарией", – объясняет болгарский МИД.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
окупанти рф
12 сентября, 2022 понедельник
Враг начинает сигнализировать о переговорах: они готовы сложить оружие и пополнить обменный фонд, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Путін
10 сентября, 2022 суббота
Питерских мундепов, призывавших Путина к отставке из-за госизмены, вызвали в полицию
Андрій Піонтковський
11 сентября, 2022 воскресенье
Жирные крысы начинают убегать с путинского корабля, - Пионтковский
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.8
    Покупка 39.8
    Продажа 40.73
  • EUR
    Покупка 39.69
    Продажа 40.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
12 сентября
21:08
Аналитика
После контрнаступления ВСУ на Харьковщине, россияне могут забыть о захвате всего Донбасса. Колонка Сергея Згурца
21:01
Порошенко с волонтерами купил оборудование для сил ПВО
20:47
Почему контрнаступление ВСУ на Херсонщине медленнее Харьковского. Объяснение Резникова
20:40
король Чарльз III
Чарльз III впервые обратился к британскому парламенту
20:28
В селе Тернова, на границе с Россией, подняли украинский флаг
20:19
Россия может ударить с Черного моря 26 "калибрами", — ОК "Юг"
20:09
В Херсонской области оккупанты похищают людей и грабят дома: вещи вывозят на БТРах и КамАЗах
20:07
В Эдинбурге проходит церемония прощания с королевой Елизаветой II
19:55
Зеленский раскритиковал Трампа: Не смотрите на Путина сквозь розовые очки
19:35
Эксклюзив
Украинские правозащитники задокументировали 18 900 эпизодов военных преступлений россиян, – председатель правления УХС по правам человека Захаров
19:34
В России активизировались критики Путина после контрнаступления ВСУ, - The Moscow Times
19:11
ВСУ освободили четыре населенных пункта Харьковщины
19:04
В США опасаются, что ЕС не устоит перед энергетическим шантажом Путина, - CNN
19:00
Завершение войны зависит только от Путина, - Зеленский
18:58
Военное командование РФ приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений на территорию Украины, - Генштаб
18:58
Эксклюзив
Семья пленных защитников Мариуполя обратились к генсеку ООН о нарушении Женевской конвенции со стороны РФ
18:49
В Крыму растет проукраинское движение. Гауляйтер оккупированного полуострова угрожает расправой
18:48
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Не может быть других переговоров с Путиным, кроме капитуляции РФ, - Чубаров
18:32
Эксклюзив
Есть информация, что в ближайшее время инфраструктурные объекты Украины могут быть защищены новейшими комплексами ПВО, – политолог Шлинчак
18:23
Самый низкий показатель с 24 февраля: 81% поляков поддерживают прием беженцев из Украины, - опрос CBOS
18:15
Силы обороны вошли в Святогорск Донецкой области, в сети появились фото с украинским флагом на горсовете
18:08
Эксклюзив
В Изюме почти тихо, иногда слышны одиночные выстрелы, а вокруг громады большое количество оставленной врагом военной техники, - заместитель городского головы Мацокин
18:04
"Добро пожаловать в ад!": Укрпочта анонсировала новый конверт, посвященный достижениям ВСУ
17:54
кулак
Россияне избили беженок из Изюма за музыку, - вице-президент Объединения украинцев во Франции
17:49
Четыре месяца не были на улице: из Бахмута эвакуировали маму с тремя детьми
17:41
Подержите детей дома два-три дня, оккупанты в Мариуполе могут готовить провокации с использованием школ, - советник мэра
17:40
В Харькове зафиксировали новый удар российских захватчиков по жилому району
17:20
Эксклюзив
Россия посыпалась на всех фронтах: происходят конфликты внутри генералитета РФ, – офицер ВСУ Лапин
17:03
"Держите оборону сами как хотите": оккупант рассказал, как грузит 200-х и простился с родными, - перехват
17:02
В освобожденном селе на Харьковщине обнаружили 4 тела мирных жителей со следами пыток
17:00
Сиярто требует от ЕС гарантий, что российская атомная энергетика не попадет под санкции.
17:00
Эксклюзив
Неделя наступлений на Харьковщине сдвинула с мертвой точки внутренние процессы в РФ, - советник министра МВД Денисенко
16:59
"Энергетика для Путина – не просто средство шантажа, это его оружие": Порошенко в эфире CNN Turk
16:57
Эксклюзив
В случае ракетного удара по ЗАЭС не имеет значения, будет ли работать станция, - эксперт по атомной энергетике Литвинский
16:54
Обновлено
УПЛ: "Ворскла" сыграла вничью с "Александрией", результаты других матчей 4-го тура
16:44
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:21
Обновлено
Оккупанты ударили по Харькову: один человек погиб, количество раненых увеличилось до 6
15:51
РФ мобилизует на войну в Украине жителей Дальнего Востока и Камчатки, а деньги на зимнюю форму собирают у россиян
15:46
"Больше силы": в Украине стартует телепроект, посвященный ВСУ
15:33
Анка Фельдгузен
Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца 2022 года, – посол ФРГ Фельдгузен
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV