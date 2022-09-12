Посольство Болгарии вернулось в Киев
Посольство Болгарии 12 сентября возобновило работу в Киеве, что министерство иностранных дел страны назвало "еще одним знаком крепкой поддержки Украины"
Об этом сообщили на сайте болгарского МИД.
"Наша страна, которая продолжает оказывать всю возможную помощь Украине, в том числе и ее гражданам, покинувшим свои дома из-за войны, категорически осуждает российскую вооруженную агрессию и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе и в территориальных водах", – передает ведомство.
Известно, что посольство Болгарии возглавит временный руководитель, который будет работать с ограниченным количеством персонала. Также возобновит работу, но в ограниченном виде, консульская служба диппредставительства.
"Идея состоит в том, чтобы возобновить полноценную работу после полного восстановления каналов связи с Болгарией", – объясняет болгарский МИД.
- Напомним, 22 августа министерство иностранных дел Ирландии анонсировало возвращение посольства страны в Киев.
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