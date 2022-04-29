Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве
29 апреля посольство Азербайджана в Киеве возобновило работу
Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.
"Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в Киеве", - говорится в сообщении.
С 30 апреля Консульский отдел посольства будет работать каждый день.
Предоставление возможных консульских услуг во временном офисе во Львове будет продлено до 6 мая.
- 29 апреля Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве.
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