Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

"Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в Киеве", - говорится в сообщении.

С 30 апреля Консульский отдел посольства будет работать каждый день.

Предоставление возможных консульских услуг во временном офисе во Львове будет продлено до 6 мая.

29 апреля Нидерланды возобновили работу посольства в Киеве.