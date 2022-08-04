Об этом сообщает Европейская Правда.

Как сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, "членам группы вандалов" удалось проникнуть в здание посольства и поднять там религиозные флаги. Нападавшие потом выкрикивали радикальные религиозные лозунги на балконе здания.

Однако участников группировки удалось вывести из здания с помощью местной полиции. В результате инцидента никто из сотрудников посольства не пострадал.

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование.

По данным СМИ , ответственность за проникновение в здание посольства Азербайджана взяла на себя шиитская экстремистская организация "Союз слуг Махди". Это организация из Кувейта, члены которой проживают в Лондоне.

Согласно Венской конвенции, азербайджанская сторона через дипломатические каналы передала властям Великобритании предупреждения безопасности дипломатов и дипломатических помещений.