Посольство Азербайджана в Лондоне ненадолго захватила шиитская экстремистская организация
На посольство Азербайджана в Великобритании 4 августа напала группа радикальных религиозных организаций.
Об этом сообщает Европейская Правда.
Как сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, "членам группы вандалов" удалось проникнуть в здание посольства и поднять там религиозные флаги. Нападавшие потом выкрикивали радикальные религиозные лозунги на балконе здания.
Однако участников группировки удалось вывести из здания с помощью местной полиции. В результате инцидента никто из сотрудников посольства не пострадал.
В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование.
По данным СМИ , ответственность за проникновение в здание посольства Азербайджана взяла на себя шиитская экстремистская организация "Союз слуг Махди". Это организация из Кувейта, члены которой проживают в Лондоне.
Согласно Венской конвенции, азербайджанская сторона через дипломатические каналы передала властям Великобритании предупреждения безопасности дипломатов и дипломатических помещений.
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