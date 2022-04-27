Посольство Австрии вернулось в Киев
На прошлой неделе посольство Австрии возобновило свою работу в Киеве
Об этом сообщается в официальном твиттере.
"Мы едины с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной военной агрессии со стороны России. Как важный знак нашей твердой солидарности с Украиной, члены нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе. Спасибо нашим сотрудникам за ваши усилия и преданность!" - пишет представительство посольства. .
- Напомним, что 16 апреля посольство Италии возобновило свою работу в Киеве.
- Посольство Франции также вернулось из Львова в Киев
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