Посольство Австрии вернулось в Киев

Об этом сообщается в официальном твиттере.



"Мы едины с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной военной агрессии со стороны России. Как важный знак нашей твердой солидарности с Украиной, члены нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе. Спасибо нашим сотрудникам за ваши усилия и преданность!" - пишет представительство посольства. .

Напомним, что 16 апреля посольство Италии возобновило свою работу в Киеве.

Посольство Франции также вернулось из Львова в Киев