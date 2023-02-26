Посольство Алжира возвращается в Киев

Об этом пишет Reuters .

О том, что посольство возобновит работу в столице Украины, сообщило государственное телевидение Алжира со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.

"Это решение входит в рамки сохранения интересов алжирского государства и интересов национального сообщества в этой стране", – пояснили в МИД Алжира.

Посольство Алжира в Киеве, которое приостановило свою деятельность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине, будет руководить временно поверенным в делах.

Посольство закрылось в марте прошлого года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Решение об открытии посольства вступит в силу как можно быстрее", - говорится в заявлении.