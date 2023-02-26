Посольство Алжира возвращается в Киев
Закрывшееся после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину посольство Алжира возобновит работу в Киеве
Об этом пишет Reuters .
О том, что посольство возобновит работу в столице Украины, сообщило государственное телевидение Алжира со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.
"Это решение входит в рамки сохранения интересов алжирского государства и интересов национального сообщества в этой стране", – пояснили в МИД Алжира.
Посольство Алжира в Киеве, которое приостановило свою деятельность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине, будет руководить временно поверенным в делах.
Посольство закрылось в марте прошлого года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
"Решение об открытии посольства вступит в силу как можно быстрее", - говорится в заявлении.
- 12 января стало известно, что Албания готовится открыть посольство в Украине впервые за время дипломатических отношений двух стран.
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