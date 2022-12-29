Посольства США и Британии отреагировали на новый ракетный удар РФ

Об этом говорится в твиттере посольства США в Украине и посла Британии Мелинды Симмонс.

"Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Спасибо за мастерство украинской ПВО – Украина победит", - отметили в посольстве США.

Посол Британии Симмонс отметила, что продолжение российских ракетных ударов в очередной раз свидетельствует об отсутствии реальных намерений Кремля договариваться о мире.

"Российские ракеты запущены по Украине. Ранены гражданские. Россия исключает мирный план, предложенный президентом Зеленским. Россия не хочет мира с Украиной - она хочет покорить Украину", - подчеркнула она.

Утром 29 декабря Россия массированно атаковала регионы Украины. На территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.