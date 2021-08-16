Посол Японии назвал символическим начало Паралимпиады в День Независимости Украины

Об этом сообщает Укринформ.



"Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа. Национальная паралимпийская сборная команда Украины очень сильная. С тех пор, когда независимая Украина впервые приняла участие в Паралимпийских играх в Атланте 1996 года, каждый раз национальная сборная команда увеличивала количество медалей и заняла третье место в мире на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. это свидетельствует о победе в каждой жизни спортсмена, тренера, человека, который поддерживает соревнования, а также устойчивость Украины как государства. Я это очень уважаю ", - сказал Такаши Кураи.



Он добавил, что с 24 августа с нетерпением ждать момента, "когда мы увидим и в Токио" победы в жизни "каждого украинского паралимпийца, и это придаст большого мужества тем, кто смотрит соревнования". "Что же, этот день является очень важным для Украины - День Независимости Украины, станет дополнительной силой для украинских паралимпийцев. Украина, вперед!".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb