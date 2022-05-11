Посол Великобритании в Украине посетила Ирпень
В среду, 11 мая, Мелинда Симмонс посетила город, где произошли одни из самых страшных зверств в войне России в Украине
Об этом информирует в твиттере посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Посол поделилась своими впечатлениями и фото из Ирпеня.
"Сегодня я посетила Ирпень. Центр города – это страшная история разрушений Россией. Дома, школы, детские сады, поликлиники и торговые центры разрушены. Я встретила жителей, живущих до сих пор в темных холодных подвальных укрытиях", – пишет Мелинда Симмонс.
- 8 мая глава правительства Канады Джастин Трюдо во время официального посещения Украины прибыл в киевский пригород Ирпень.
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