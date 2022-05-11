Посол Великобритании в Украине посетила Ирпень

Об этом информирует в твиттере посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Посол поделилась своими впечатлениями и фото из Ирпеня.

"Сегодня я посетила Ирпень. Центр города – это страшная история разрушений Россией. Дома, школы, детские сады, поликлиники и торговые центры разрушены. Я встретила жителей, живущих до сих пор в темных холодных подвальных укрытиях", – пишет Мелинда Симмонс.

I visited #Irpin today.The town centre is horror story of destruction by ????????. Homes, schools, kindergartens, clinics и shopping центры были восстановлены. И met residents still living в pitch dark cold basement shelters. pic.twitter.com/xOPqmkYT0N — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 11, 2022

8 мая глава правительства Канады Джастин Трюдо во время официального посещения Украины прибыл в киевский пригород Ирпень.

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