Посол Великобритании Симмонс заявила, что остается в Украине

Об этом она написала в Twitter.

Симмонс подчеркнула, что продолжает работать в Киеве и одновременно прикрепила сообщения о том, что находящиеся в Украине граждане Великобритании должны оставить Украину коммерческим путем.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", – написала Симмонс.

Напомним, 12 февраля Государственный департамент приказал уехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности.

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