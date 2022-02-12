Посол Великобритании Симмонс заявила, что остается в Украине
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что с основной командой остается в Киеве
Об этом она написала в Twitter.
Симмонс подчеркнула, что продолжает работать в Киеве и одновременно прикрепила сообщения о том, что находящиеся в Украине граждане Великобритании должны оставить Украину коммерческим путем.
"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", – написала Симмонс.
- Напомним, 12 февраля Государственный департамент приказал уехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности.
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