"Призрак Киева" получит личный шеврон
Посол Великобритании Мелинда Симмонс вернулась в Киев
Глава дипломатического представительства Британии в Украине сообщила о своем возвращении в Киев
Об этом Мелинда Симмонс написала в Twitter .
"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве" - написала дипломат.
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