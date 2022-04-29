Об этом Мелинда Симмонс написала в Twitter .



"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве" - написала дипломат.

18 февраля стало известно, что Великобритания временно переводит всех сотрудников посольства из Киева во Львов.