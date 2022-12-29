Посол в Турции сказал, когда завод Bayraktar в Украине начнет выпускать первые беспилотники
Завод по производству беспилотников Bayraktar в Украине еще не запущен, однако ожидается, что первые летательные аппараты могут быть выпущены через два года
Об этом интервью "Радио Свобода" сказал посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Думаю, что при нормальных раскладах в течение двух лет он уже будет выпускать сами беспилотники", – отметил дипломат.
По его словам, турецкие специалисты "завершают проектно-сметную документацию", необходимую для запуска такого предприятия.
"Детали мы сейчас не раскрываем, пока не запущен завод... Сейчас есть определенные технические детали, связанные с безопасностью прежде всего. Потому что российская сторона уже заявила о том, что это (завод – ред.) будет объ для возможных атак. Второй – это вопрос, связанный с электроснабжением и другими техническими деталями", – пояснил Боднар.
- 8 августа стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".
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