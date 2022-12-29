Об этом интервью "Радио Свобода" сказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Думаю, что при нормальных раскладах в течение двух лет он уже будет выпускать сами беспилотники", – отметил дипломат.

По его словам, турецкие специалисты "завершают проектно-сметную документацию", необходимую для запуска такого предприятия.

"Детали мы сейчас не раскрываем, пока не запущен завод... Сейчас есть определенные технические детали, связанные с безопасностью прежде всего. Потому что российская сторона уже заявила о том, что это (завод – ред.) будет объ для возможных атак. Второй – это вопрос, связанный с электроснабжением и другими техническими деталями", – пояснил Боднар.

8 августа стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".