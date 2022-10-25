Посол в Израиле объяснил медленную помощь Иерусалима Украине "специфическим отношением к собственной безопасности"

Об этом пишет Главком со ссылкой на заявление украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука.

"Мы просто должны четко осознавать, с кем имеем дело, и соответственно действовать. Местный менталитет очень отличается от других западных демократических стран. Эта страна очень специфична, с точки зрения отношения к собственной безопасности, потому что пережила много войн, во многих из них им никто не помогал. К примеру, я часто напоминаю случай, когда в начале Второй мировой войны корабль "Сент-Луис" с евреями на борту - беженцами из Германии, Австрии - не приняли ни на Кубе, ни в Соединенных Штатах. Они были вынуждены вернуться в Европу, где большинство из них были замучены", – подчеркнул Корнийчук.

Дипломат напомнил, что необходимо достаточно времени, чтобы снять ограничения на въезд украинцев в Израиль.

"Мы выиграли иск у министра внутренних дел Айелет Шакед в Верховном суде Израиля. Хотя когда мы только его подавали, все крутили пальцем у виска и говорили, что таких прецедентов не было и Верховный суд не будет вмешиваться в решение правительства. Но мне как юристу, даже без большого знания местного законодательства, было понятно, что министр превысил свои полномочия, потому что такое решение должно быть принято по крайней мере всем правительством, поэтому мы рассчитывали получить положительное решение хотя бы по формальным признакам. Никто потом это решение, которое было принято в мае - в начале июня, не обжаловал, и с тех пор украинцы въезжают в Израиль без ограничений", – рассказал Корнийчук.

Министр согласилась, чтобы давать украинцам право на работу. Это первый прецедент в Израиле для въезжающих с туристическим статусом.

Накануне The New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщил, что Израиль предоставил Киеву разведывательные данные для борьбы с иранскими беспилотниками, которые Россия использует для атак против Украины.

24 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией, ведь "стремление не разгневать Россию не отличается от попыток задобрить террористов".

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с израильским коллегой Бенни Ганц пути развития двустороннего сотрудничества.

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