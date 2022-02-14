Посол в Германии призвал Берлин предоставить Украине тысячи противотанковых ракет
Посол в Германии Андрей Мельник призвал Берлин предоставить Украине 12 тысяч противотанковых ракет и назвал визиты Олафа Шольца в Киев и Москву "последним шансом" дипломатического урегулирования кризиса
Об этом он заявил в интервью телекомпании Bild TV вечером в воскресенье, 13 февраля, сообщает DW .
"Украине необходимы 12 тысяч противотанковых и 1000 зенитных ракет для защиты от вторжения РФ", – заявил Мельник.
Посол назвал "последним шансом" урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии визиты канцлера Шольца в Киев и Москву, запланированные на 14 и 15 февраля.
"У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной", - подчеркнул Мельник.
По его словам, правительство Украины готово к "худшему сценарию", при котором Киев "может подвергнуться бомбардировке уже в ближайшие дни". Он признал, что Россия имеет преимущество над Украиной в воздухе и на море, и там Украина действительно "легкая добыча" для президента РФ Владимира Путина.
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Напомним, 18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием , а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.
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