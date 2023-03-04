Посол в Британии Пристайко указал на признаки формирования в НАТО консенсуса по истребителям для Украины
Посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что появились признаки формирования в НАТО консенсуса по предоставлению Украине истребителей
Об этом Пристайко заявил в интервью Донбасс.Реалии .
По его словам, заявления первых лиц Великобритании о том, что Украина получит истребители только после завершения войны с Россией, могут стать попыткой Лондона способствовать формированию консенсуса в НАТО по передаче современных самолетов Киеву.
"Я думаю, что когда Великобритания говорит о том, что мы можем получить только в мирное время – это, до определенного уровня, попытка быть откровенными в общении и не пугать сильно союзников. То есть пытаться, как Великобритания это часто делает в НАТО, способствовать формированию консенсуса". – сказал Пристайко.
Он пояснил, что для работы такой сложной техники, как истребители, Украине необходимы подготовленные пилоты и техники, требующие взаимодействия многих союзников по НАТО.
Пристайко напомнил, что процесс передачи Украине современных танков также сдвинулся с места благодаря позиции Великобритании.
"Так же было, кстати, с танками – это был прорывной момент, когда необходимо было сдвинуть нежелание всех других союзников. И, если вы помните, несмотря на то, что объявление было сделано, именно официальное подтверждение премьер-министром Риши Сунаком забрало почти неделю – для того чтобы он официально это повторил", - рассказал Пристайко.
Он выразил мнение, что аналогичный процесс, как и с танками, происходит сейчас с истребителями.
"В это время британцы пытались убедить всех других союзников, что есть два варианта: либо Великобритания идет сама с этим объявлением и пробивает эту брешь, в которую должны зайти все остальные, либо все вместе, как один фронт, как НАТО, сделаем этот очень важный В этот раз Британия была успешна. Я думаю, тот же процесс происходит сейчас с истребителями", - подытожил Пристайко.
- 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ.
- 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
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