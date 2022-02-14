Посол в Британии Пристайко допустил отказ Украины от намерения вступить в НАТО из-за российской угрозы, - BBC Radio
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО во избежание полномасштабной войны с РФ
Об этом Пристайко сказал в интервью журналисту Стивену Нолану, сообщает BBC Radio в Twitter.
"Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал Стивену Нолану, что его страна может согласиться не вступать в НАТО, если это позволит избежать войны с Россией. Это означало бы, что страна откажется от целей, записанных в ее Конституции", - говорится в сообщении. .
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Такое предположение Пристайко объяснил поисками решения кризиса, связанного с военной угрозой от РФ.
"Мы пытаемся найти лучший выход", – сказал Пристайко.
- Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры США и РФ. Одним из российских требований в рамках гарантий безопасности был отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.
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