Посол Украины в ЮАР: присоединение Африканского союза к G20 создаст дополнительное давление на РФ

Об этом Абравитова рассказала Укринформу .

"С точки зрения многих членов G20, этот шаг справедлив и оправдан, поскольку население Африки растет наиболее динамично в мире, а ее страны имеют значительный потенциал экономического роста. Поэтому представленность Африканского союза в G20 рациональна. Кроме того, она открывает много дополнительных возможностей преодоления". глобальных вызовов, в том числе для Украины", - сказала госпожа посол Украины.

Сообщается, вступление Африканского союза в G20 – это большой успех для Африки. Она также подчеркнула значение зернового соглашения для Украины, Африки и мира.

"Все, в том числе в Африке, прекрасно понимают, что Украина не выходила из этого соглашения и продолжает его выполнять в тех объемах, в которых мы можем это делать. Этот вопрос поднимался во время саммита БРИКС, и во время заседания G20. Это ( членство Африканского союза, – ред.) создаст дополнительное давление на Россию», – заверила Абравитова.

Госпожа посол отметила, что членство Африканского союза в G20 не означает, что Россия потеряет свое влияние на континенте. В то же время, союз должен дипломатически мудро воспользоваться этой возможностью для приближения к западным странам. Однако еще рано утверждать, что Украина нашла в Африканском союзе союзника по делу о зерновом соглашении.

"Нельзя считать, что мы таким образом чего-то достигли. Это будет процесс, который требует много работы. Нужен диалог на разных уровнях, включая двусторонний диалог с каждой отдельной африканской страной... Но страны Африки в первую очередь заинтересованы в получении украинского продовольствия , удобрений, поэтому это их жизненная необходимость – создавать дополнительное политическое и дипломатическое давление. И они будут использовать для этого площадку G20», – добавила Абравитова.

Справочно. Африканский Союз – это континентальный союз, состоящий из 55 государств, расположенных на континенте. Союз был объявлен в Декларации Сирте в Сирте, Ливия, 9 сентября 1999 года. Главной целью создания было заменить Организацию Африканского Сообщества (ОАС), основанную 25 мая 1963 г. в Аддис-Абебе . Основными языками работы являются арабский, английский, французский, португальский, испанский и свахили . Главными органами Союза являются Генеральная Ассамблея Африканского Союза и Комиссия Африканского Союза .

Что известно о саммите G20 в Индии

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не поедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати. Впоследствии в Нью-Дели признали Африканский союз постоянным членом G20.

Впоследствии отмечалось, что Украина надеется , что участники саммита G20 в финальном коммюнике осудят российскую агрессию: участие РФ в обсуждении усложняет процесс.

Утром 9 сентября сообщалось , что участники саммита G20 не смогли разрешить разногласия по формулированию пункта итоговой декларации о полномасштабном вторжении России в Украину.

В тот же день участники саммита G20 приняли итоговую декларацию: в ней "все государства" призывали к миру, но не осудили полномасштабную российскую агрессию против Украины.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил , что Украина благодарна партнерам, которые "пытались включить в текст декларации сильные формулировки". По его словам, в то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться, ведь очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

10 сентября президент США Джо Байден заявил , что среди участников саммита G20 в Индии царило согласие по установлению справедливого мира в Украине.