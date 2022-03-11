Посол Украины в Японии считает, что Путин может быть готов к применению ядерного оружия

Об этом он заявил в интервью Reuters .



"Мы будем бороться до конца, мы не собираемся жить в государстве, управляемом Россией. Нет оснований полагать, что он (Путин) может запугать нас, как он планирует, до такого состояния, что мы свергнем наше правительство и примем Россию после того, что они с нами сделали. Ни в коем случае. Поэтому он может применить ядерное оружие", - сказал Корсунский.



Посол отметил, что Украина рассчитывает на своих союзников, чтобы избежать любой эскалации.



"Мы стараемся работать с нашими партнерами, крупными ядерными государствами, которые знают, как следить за ситуацией с ядерным оружием, и которые могут помочь нам не допустить этого", – подчеркнул Корсунский.



Издание отмечает, что Путин прямо не угрожал применить ядерное оружие. Но, объявляя войну Украине, он сказал, ссылаясь на мощный ядерный арсенал России: "Тот, кто пытается нам помешать... должен знать, что ответ России будет немедленным. И это приведет вас к таким последствиям, с которыми вы еще не встречались. в вашей истории".

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Генштабу и Минобороны перевести российскую армию в особый режим боевого дежурства якобы из-за агрессивных высказываний со стороны Запада.

В ответ на это заявление в Пентагоне заявили, что способны "защитить себя, союзников и партнеров" , а премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал , что ядерными угрозами президент РФ пытается скрыть реальную ситуацию в войне с Украиной.