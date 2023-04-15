Посол Украины в Ватикане Юраш сообщил, откуда Папа Римский получает информацию о войне
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал, что Папа Римский Франциск получает информацию о войне России против Украины как из формальных, так и из неформальных источников, со стороны РФ и украинской стороны
Об этом украинский дипломат сообщил в интервью Radio NV .
По словам Юраша, одним из источников информации о войне, поступающей к Папе Римскому, является посол России в Ватикане Александр Авдеев, но есть и многие другие источники.
В частности, дипломат подчеркнул, что Папа Франциск является очень сильной личностью с собственным сложившимся мировоззрением.
"Мне пришлось быть рядом возле Папы, когда он просматривал фильм известного украинско-американского режиссера Афинеевского о зверствах россиян в этой войне. Это почти на два часа фильм, который транслировали здесь в одном из залов Ватикана, где был Папа, где было несколько кардиналов, много людей приближенных. И Папа получил абсолютно весь комплекс за два часа. Это было, так сказать, концентрированное, я очень благодарен режиссеру Афинеевскому за этот фильм, он очень эмоционален. Но это еще один источник", - рассказал посол.
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Юраш добавил, что и с российской стороны у Папы Римского много неформальных контактов.
"Например, известный контакт, такой Севастьянов есть, представитель российских старообрядцев, который в личной дружбе с Папой. И он именно через Севастьянова доносит определенные месседжи в Россию, Севастьянов их озвучивает. И наоборот", - сказал он.
- Папа Римский Франциск призвал Украину "уважать религиозные объекты", комментируя расторжение договора по пользованию УПЦ МП Киево-Печерской лаврой.
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