Посол Украины в Ватикане подверг критике Папу Римского, который назвал Дугину "невинной жертвой войны"
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш прокомментировал речь Папы Римского Франциска и раскритиковал его за то, что тот назвал погибшую Дарью Дугину, дочь идеолога Путина, "невинной жертвой войны"
Об этом посол Украины написал в твиттере.
"Сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила меня задуматься над многими вещами. Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", – написал Юраш.
- Напомним, нынешний Папа Римский Франциск придерживается точки зрения на агрессию России как на двусторонний конфликт. Более того, он говорит, что страны НАТО якобы "могли спровоцировать Путина" напасть на Украину.
- Война, по мнению Папы Франциска, должна завершиться "настоящими переговорами" , а не безусловным выводом российских войск с суверенной украинской территории и наказанием агрессора. При этом он осуждает войну как таковую, но ни разу не выступил с осуждением действий России или ее руководства.
- Украинские духовные и светские лица уже неоднократно приглашали Папу Франциска посетить Украину, однако такой визит еще ни разу не состоялся . Понтифик ссылается на слабое здоровье и проблемы с коленями. При этом сегодня, 30 июля 2022 года, завершилось его недельное посещение Канады, где он извинялся за христианизацию туземцев.
- В День Независимости Украины Папа Римский заявил , что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны"
- Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав заявил , что церковь не должна говорить о "конфликте" России с Украиной, поскольку это не конфликт, а агрессия и военные преступления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.39Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное