Об этом посол Украины написал в твиттере.

"Сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила меня задуматься над многими вещами. Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", – написал Юраш.