Об этом Боднар заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о заинтересованности российского диктатора Владимира Путина в совместном производстве БПЛА не означает, что такие планы существуют на самом деле.

"Ничего общего с какими-либо планами по строительству завода или продаже беспилотников здесь нет. Я непосредственно разговаривал с одним из владельцев этого завода, он говорит, что у них не то, что таких планов нет, они такого представить себе не могли бы" , – сказал Боднар.

Он напомнил, что спикер президента Турции уже объяснил заявление Эрдогана.

"Было разъяснение представителя президента Эрдогана Ибрагима Калина о том, что дискуссия вокруг "байракторов" была в таком полушутливом стиле, когда Путин говорил Эрдогану, что вот вы снабжаете Украину "байрактарами", давайте с нами сотрудничать, а в ответ президент Турции только улыбнулся. Вопрос, вынесенный самим президентом Эрдоганом в публичную плоскость, звучал как раз так, что вот Путин предлагает в этом направлении сотрудничать, то есть что есть и такая возможность", - рассказал Боднарь.

В то же время, он констатировал, что подобный трек российско-турецких отношений достаточно некомфортен не только для Украины, но и для других стран.

"Это было связано, прежде всего, с покупкой комплексов С-400, неоднократно звучала тема поставок российских истребителей и так далее. Эти темы время от времени возникают в публичном пространстве. Не исключено, что они где-то в повестке дня поднимаются сторонами, но чтобы пойти реально на это сотрудничество нужно достаточно серьезно разорвать отношения внутри НАТО, а на это Турция точно не пойдет", - убежден Боднар.

26 июля Эрдоган заявил, что Путин проявляет интерес к строительству завода по производству "Байрактара" в России.

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