Посол Украины в Турции оценил перспективы продления "зернового соглашения" после 18 мая
Переговоры по продлению "зернового соглашения" могут пройти в ближайшие дни в онлайн-формате. Украина надеется, что рычаги влияния на агрессора будут найдены
Об этом в эфире телемарафона 16 мая сказал посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Переговоры продолжаются. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате. Конечно, страна-агрессор пытается блокировать проход кораблей и проведение инспекций. И это инструмент давления. Назвав 18 мая датой, когда якобы прекращается действие зерновой сделки, они пытаются давить не только на нас, но и на Турцию и ООН. Но шансы есть, уверен, что мы найдем рычаги влияния на агрессора", - сказал посол.
Он напомнил, что экспорт зерна важен для мировой продовольственной безопасности.
- Ранее сообщалось, что переговоры по продлению "зернового соглашения" на этой неделе не планируются.
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