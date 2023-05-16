Об этом в эфире телемарафона 16 мая сказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Переговоры продолжаются. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате. Конечно, страна-агрессор пытается блокировать проход кораблей и проведение инспекций. И это инструмент давления. Назвав 18 мая датой, когда якобы прекращается действие зерновой сделки, они пытаются давить не только на нас, но и на Турцию и ООН. Но шансы есть, уверен, что мы найдем рычаги влияния на агрессора", - сказал посол.

Он напомнил, что экспорт зерна важен для мировой продовольственной безопасности.