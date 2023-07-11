Об этом заявила посол Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона, информирует РБК-Украина.

По ее словам, работа с Конгрессом США, который уже 7 августа должен уйти на каникулы, не прекращается. Приоритетны несколько резолюций, касающихся похищения украинских детей и не только, и законопроект о военном бюджете. Ведется активная работа над наполнением законопроекта.

Маркарова уточнила, что Украина получает большинство помощи из-за дополнительных бюджетов и изменений в бюджеты. А военный бюджет не выделяет средства, но закладывает основные принципы.

"Именно в этом военном бюджете мы сейчас боремся, чтобы, во-первых, осталась программа USAI (инициатива содействия безопасности Украины, - ред.), это одна из программ, а также чтобы в этом военном бюджете было продолжено действие закона о ленд-лизе" в год. Чтобы эта возможность, этот инструмент также был доступен, если у нас закончатся грантовые программы", - рассказала посол.

По ее словам, Украина также работает над следующим дополнительным бюджетом, поскольку с 1 октября в нашей стране понадобятся дополнительные средства от США.

Ленд-лиз

Закон о ленд-лизе был подписан Байденом в мае, и вступил в силу еще в октябре 2022 года. Он предоставил президенту США Джо Байдену полномочия по передаче Украине вооружения. При этом он предполагает, что Украина будет вынуждена платить за это пособие. Такая инициатива также вводит предоставление оружия нашей стране в обход голосований в Конгрессе.

В МИД Украины объяснили , что США пока не предоставляют оружие в рамках ленд-лиза, поскольку использует другие военные программы помощи, которые помогут сэкономить украинский бюджет в будущем.