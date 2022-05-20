Об этом Андрей Дещица написал в фейсбуке .

"Отец Войчех Дроздович прославил гимн Украинских сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина" на весь мир, запев песню вместе с прихожанами во время нынешнего Пасхального Богослужения. В знак благодарности за этот жест в День вышиванки подарил Отцу Войчеху !" – отметил посол.

Вместе с украинскими детьми и женщинами, о которых заботятся отцы Войчех и Павел, они спели песню с верой в победу Украины.

19 апреля на пасхальной службе в Варшаве священник с прихожанами спели "Ой у лузі червона калина".

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