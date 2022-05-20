Посол Украины в Польше подарил вышиванку священнику, который спел "Ой у лузі червона калина" во время Пасхального богослужения
Посол Украины в Польше Андрей Дещица подарил вышиванку святому отцу Войчеху Дроздовичу, который во время Пасхального богослужения спел с прихожанами "Ой у лузі червона калина"
Об этом Андрей Дещица написал в фейсбуке .
"Отец Войчех Дроздович прославил гимн Украинских сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина" на весь мир, запев песню вместе с прихожанами во время нынешнего Пасхального Богослужения. В знак благодарности за этот жест в День вышиванки подарил Отцу Войчеху !" – отметил посол.
Вместе с украинскими детьми и женщинами, о которых заботятся отцы Войчех и Павел, они спели песню с верой в победу Украины.
- 19 апреля на пасхальной службе в Варшаве священник с прихожанами спели "Ой у лузі червона калина".
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