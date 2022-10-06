Посол Украины в Израиле просит власти прекратить избегать однозначности и оказать нашей стране помощь
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук просит власти изменить позицию ухода от ответа на запрос о военной помощи нашей стране против войны с РФ
Об этом пишет на своей странице в фейсбуке посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Евгений Корнийчук в ответ на интервью министра юстиции Израиля Гидеона Саара заявил, что государству уже следует изменить позицию ухода от ответа про помощь Украине.
"К сожалению, позиция министра совпадает с позицией Израильского правительства, которое пока избегает однозначности и минимальной помощи. Как уже упоминалось, с гуманитарной помощью, какой бы важной она ни была, вы не выиграете войну! Это война Давида против Голиафа - Украина столкнулась с жестокой российской армией. Мы немедленно нуждаемся в военной и оборонной помощи, и я снова прошу лидеров Израиля помочь нам в этой войне, которую нам навязали без причины" - написал Корнийчук.
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