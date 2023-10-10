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Посол Украины в Израиле: проблемы выезда из страны нет, но из-за ажиотажа билет стоит $800

10 октября, 2023 вторник
17:09
Война в Израиле

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что нет необходимости в эвакуации граждан Украины с территории Израиля, кроме территорий, приближенных к сектору Газы

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нет неотложной потребности в эвакуации граждан Украины с территории Израиля, кроме территорий, приближенных к сектору Газы. Посольство работает в штатном режиме. К сожалению, некоторые иностранные компании отменили рейсы, но аэропорт тоже работает в штатном режиме. Посольство занимается уязвимыми слоями населения. Это граждане Украины, которые находились в Израиле на лечении. Приехавшие временно и оставшиеся без билета и возможности вернуться домой", - подчеркнул Корнийчук.

По словам посла, из-за ажиотажа средняя цена билета из Израиля составляет около 800 долларов.

"Уехать из Израиля можно, самый дешевый путь - это на Кипр. Полететь в Европу тоже можно, но цены поднялись. Именно из-за ажиотажа средняя цена билета составляет около 800 долларов. Есть проблемы в секторе Газы, где находятся многие наши граждане. Там есть инициативная группа украинских граждан. Эти люди самоорганизуются и мы им помогаем выехать в Египет, а дальше ими будут заниматься наши дипломаты из Египта", - отметил Корнийчук.

События в Израиле: что известно об украинцах

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Тогда представитель МИД Украины заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что посольство получает обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны.

Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины.

Тогда же стало известно, что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, который накануне пропал на юге Израиля. В то же время в секторе Газа сейчас находится до 200 граждан Украины.

8 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданках Украины. Дипломаты принимали меры по репатриации их тел.

Днем позже дипломаты эвакуировали из израильского города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. В частности, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

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