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Посол Украины в Германии прокомментировал результаты экзитполов на выборах в Бундестаг

26 сентября, 2021 воскресенье
21:50
Мир Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что Берлин продолжит поддерживать Киев после выборов в Бундестаг

Об этом Мельник заявил Суспильному.

Таким образом он отреагировал на данные экзитполов, по которым по состоянию на 20:00 на выборах в Бундестаг лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набирает 26% голосов, а за ней с 24% идет консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом.

"Я рад, что лично наш президент за последние месяцы наладил близкий контакт непосредственно со многими нынешними лидерами. То есть не только с самой госпожой Меркель, но и с Армином Лашетом. В значительной степени это касается и Олафа Шольца, ведь до сих пор он был и остается вице-канцлером, то есть человеком и членом коалиции правительственной, который фактически этот нынешний курс Берлина не только формировал, но и является частью этого курса ", - сказал Мельник.

Он добавил, что последние встречи на высшем уровне проводились в Берлине во время визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и на них присутствовали все упомянутые политики.

"Именно во время этой очень длительной и основательной беседы мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого, как до сих пор, когда госпожа Меркель каждый две-три недели звонила Путину, поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной ", - отметил Мельник.

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Ангела Меркель
Германия
ХДС/ХСС
СДПН
Андрей Мельник
Армин Лашет
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