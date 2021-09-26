Посол Украины в Германии прокомментировал результаты экзитполов на выборах в Бундестаг
Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что Берлин продолжит поддерживать Киев после выборов в Бундестаг
Об этом Мельник заявил Суспильному.
Таким образом он отреагировал на данные экзитполов, по которым по состоянию на 20:00 на выборах в Бундестаг лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набирает 26% голосов, а за ней с 24% идет консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом.
"Я рад, что лично наш президент за последние месяцы наладил близкий контакт непосредственно со многими нынешними лидерами. То есть не только с самой госпожой Меркель, но и с Армином Лашетом. В значительной степени это касается и Олафа Шольца, ведь до сих пор он был и остается вице-канцлером, то есть человеком и членом коалиции правительственной, который фактически этот нынешний курс Берлина не только формировал, но и является частью этого курса ", - сказал Мельник.
Он добавил, что последние встречи на высшем уровне проводились в Берлине во время визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и на них присутствовали все упомянутые политики.
"Именно во время этой очень длительной и основательной беседы мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого, как до сих пор, когда госпожа Меркель каждый две-три недели звонила Путину, поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной ", - отметил Мельник.
- Напомним, по первым данным экзитполов на выборах в Бундестаг в Германии ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия набирали одинаковое количество голосов - по 25%.
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