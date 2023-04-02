Свою позицию Макеев высказал агентству dpa, сообщает DW .

Таким образом, посол отреагировал на призыв представителей СДПГ к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине. Среди прочих обращение подписали Петер Брандт – сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, экс-председатель Немецкой конфедерации профсоюзов Райнер Гофман и бывший депутат Бундестага Михаэль Мюллер.

"Этот призыв к миру - не первоапрельская шутка. Это чистый цинизм по поводу многочисленных жертв российской агрессии. Цель подобных призывов - скрыть преступления России и помочь российскому режиму избежать ответственности", - сказал Макеев.

Он добавил, что единственным приемлемым обращением должен быть призыв к российскому диктатору Владимиру Путину забраться из Украины.

"Учитывая жестокую российскую агрессивную войну против Украины, единственным возможным призывом к миру является: "Господин Путин, немедленно выведите свои войска со всей украинской территории", - подчеркнул Макеев.