Посол Украины в Германии обвинил однопартийцев Шольца в желании скрыть преступления РФ
Посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике членов Социал-демократической партии ФРГ за призыв к переговорам между Киевом и Москвой
Свою позицию Макеев высказал агентству dpa, сообщает DW .
Таким образом, посол отреагировал на призыв представителей СДПГ к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине. Среди прочих обращение подписали Петер Брандт – сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, экс-председатель Немецкой конфедерации профсоюзов Райнер Гофман и бывший депутат Бундестага Михаэль Мюллер.
"Этот призыв к миру - не первоапрельская шутка. Это чистый цинизм по поводу многочисленных жертв российской агрессии. Цель подобных призывов - скрыть преступления России и помочь российскому режиму избежать ответственности", - сказал Макеев.
Он добавил, что единственным приемлемым обращением должен быть призыв к российскому диктатору Владимиру Путину забраться из Украины.
"Учитывая жестокую российскую агрессивную войну против Украины, единственным возможным призывом к миру является: "Господин Путин, немедленно выведите свои войска со всей украинской территории", - подчеркнул Макеев.
- 1 апреля в годовщину освобождения Бучи от российских кафиров Олаф Шольц заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.
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