Об этом пишет издание "Медуза", ссылаясь на собственные источники.

Андрей Мельник в частности назвал самого влиятельного депутата правящей партии Германии Михаэля Рота "дыркой от задницы", а канцлера Олафа Шольца - "обиженной ливерной колбасой".

Однако, несмотря на столь жесткую манеру общения с немецким истеблишментом, Германия резко увеличила поддержку Украины, в том числе и в вопросах поставок тяжелого вооружения. Только после этого и визита Шольца в Киев Мельник нашел мужество извиниться за свои слова.

А недавний скандал уже вывел его за пределы германской политики

В одном из интервью он справедливо заявил, что "нет никаких доказательств того, что "бандеровцы" убили сотни тысяч евреев. Это нарратив, который до сих пор продвигают россияне". Израильский посол в Германии назвал эти высказывания умалением трагедии Холокоста, а сам Мельник обоснованно отверг их.

4 июля появилась информация, что дипломат вскоре покинет свой пост и вернется в Киев. Где, похоже, его ждет повышение: несколько источников немецкого издания Bild в украинском правительстве сообщили, что послом в Киеве довольны и хотят предложить Мельнику место замминистра иностранных дел.

Источник BILD сообщил, что инициатором этого решения являются МИД.

"Это предложение было сделано министерством президенту Украины. Андрей Мельник очень ценится в Киеве за его работу", — сказал изданию представитель украинского правительства.

По данным источников, переезд из Берлина может состояться до осени. При этом, по мнению украинских правительственных кругов, переезд Мельника из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

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