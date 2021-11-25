Посол Украины в ФРГ: призываем Германию отказаться от газа РФ в случае новой агрессии против Украины

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии "РБК-Украина".



По его словам, пока остается открытым вопрос о том, будет ли готово немецкое правительство наращивать политическое и экономическое давление на Россию, а также расширить санкции, если президент РФ Владимир Путин продолжит наращивать агрессию против Украины.

"Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет за собой новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного ", – сказал Мельник.

Он добавил, что на сегодняшний день только политики непризнания оккупации полуострова недостаточно.



"Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках Крымской платформы", - отметил Мельник.