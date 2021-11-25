Посол Украины в ФРГ: призываем Германию отказаться от газа РФ в случае новой агрессии против Украины
Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа в случае новой военной интервенции России в Украине
Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии "РБК-Украина".
По его словам, пока остается открытым вопрос о том, будет ли готово немецкое правительство наращивать политическое и экономическое давление на Россию, а также расширить санкции, если президент РФ Владимир Путин продолжит наращивать агрессию против Украины.
"Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет за собой новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного ", – сказал Мельник.
Он добавил, что на сегодняшний день только политики непризнания оккупации полуострова недостаточно.
"Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках Крымской платформы", - отметил Мельник.
- Напомним, вчера 24 ноября Германия официально сформировала новую правительственную коалицию и определила следующего канцлера. В коалиционном соглашении есть пункты о том, что новое правительство готово поддержать движение Украины в ЕС и работать по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.17
-
EUR
Покупка 30.07Продажа 30.49
- Актуальное
- Важное