Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Посол Украины в ФРГ: призываем Германию отказаться от газа РФ в случае новой агрессии против Украины

Посол Украины в ФРГ: призываем Германию отказаться от газа РФ в случае новой агрессии против Украины

25 ноября, 2021 четверг
15:06
война с Россией

Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа в случае новой военной интервенции России в Украине

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, пока остается открытым вопрос о том, будет ли готово немецкое правительство наращивать политическое и экономическое давление на Россию, а также расширить санкции, если президент РФ Владимир Путин продолжит наращивать агрессию против Украины.

"Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет за собой новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного ", – сказал Мельник.

Он добавил, что на сегодняшний день только политики непризнания оккупации полуострова недостаточно.

"Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках Крымской платформы", - отметил Мельник.

  • Напомним, вчера 24 ноября Германия официально сформировала новую правительственную коалицию и определила следующего канцлера. В коалиционном соглашении есть пункты о том, что новое правительство готово поддержать движение Украины в ЕС и работать по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
газ
Германия
русская агрессия
посол Андрей Мельник
Читайте также:
Фотожаба Зеленський і Єрмак
25 ноября, 2021 четверг
"Ермак - это прямая ходячая катастрофа". Соцсети о расследовании празднования 50-летия Ермака в Карпатах
Марина Бех-Романчук
22 ноября, 2021 понедельник
Звездная спортсменка Бех-Романчук взорвала сеть новым сексуальным фото
Порошенко
24 ноября, 2021 среда
Враг Украины в Кремле: Порошенко посоветовал Зеленскому, как консолидировать общество перед вероятным вторжением российских войск
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.9
    Покупка 26.9
    Продажа 27.17
  • EUR
    Покупка 30.07
    Продажа 30.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
25 ноября
15:29
В Ла-Манше утонули 27 мигрантов: Франция и Великобритания обменялись обвинениями
15:01
Минздрав Грузии: Здоровье Саакашвили улучшилось, он не нуждается в лечении за границей
14:51
Эксклюзив
В Кракове проходит уникальная украинско-польская выставка "Украина. Совместные взгляды на взаимоотношения"
14:42
Наталья Диденко
Украину накроет штормовой ветер и ночные морозы, - синоптик Наталья Диденко
14:37
Дмитрий Кулеба
Кулеба: При отсутствии судебных решений санкции против соратников Януковича будут снимать
14:33
Ferrexpo возглавила рейтинг компаний, дружественных к семьям среди предприятий горно-металлургической отрасли
14:20
По $2 тыс. за человека: одесские пограничники заблокировали международный канал торговли людьми
14:11
В Винницкой области врачи и турагенты продавали фейковые COVID-сертификаты по €250
13:58
Дмитрий Кулеба
Украина будет обсуждать поставки оружия с новым правительством Германии, - Кулеба
13:55
В Луганской области пятеро воспитанников школы-интерната попали в больницу с отравлением
13:21
Главой Интерпола избрали генерала из ОАЭ, которого обвиняли в пытках
13:12
В Херсонской области разоблачили ботоферму спецслужб РФ: 20 тыс. аккаунтов осуществляли информатаки против Украины
13:07
Великобритания призвала Украину ратифицировать Стамбульскую конвенцию
13:02
Обновлено
МВФ
В Украине начало работу Бюро экономической безопасности
12:50
Владимир Зеленский
В Украине появится новая государственная авиакомпания: Зеленский раскрыл название
12:42
В России на шахте в Кузбассе произошел взрыв: по меньшей мере 11 погибших и десятки пострадавших
12:13
Дмитрий Кулеба
Нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, - Кулеба
12:00
Эксклюзив
Владимир Зеленский
Виталий Портников: Корпоратив - это ж святое
11:59
СБУ провела антитеррористические учения в ООС: освобождали "заложников" и нейтрализовали "террористов"
11:52
Группа из 200 мигрантов штурмовала границу Польши близ Черемчи
11:39
PR
Эксперты credit7.ua рассказали причины роста спроса на услуги МФО
11:31
Телескоп NASA показал две галактики в созвездии микроскопа
11:29
В направлении Черного моря движется ракетный эсминец ВМС США
11:27
В Кремле предупредили о новой "красной" линии в случае вступления Украины в НАТО
11:04
"Это вершина цинизма и лицемерия": Наливайченко заявил, что готовит обращение к НАБУ с требованием расследовать празднование юбилея Ермака
10:56
Эксклюзив
Черная пятница
Черная пятница-2021: Чего ожидают потребители и продавцы
10:50
Международная группа призвала Иран полностью оплатить репарации за сбитие самолета МАУ
10:41
В Сомали произошел взрыв: пять человек погибли
10:36
Тарас Креминь
"Слуги народа" зарегистрировали проект, которым начали атаку на языковой закон и уполномоченного по защите госязыка, - активисты
10:01
корона
В Киеве и трех областях "красной" зоны только один COVID-показатель не в норме
09:40
Ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм: имеет 32 мутации
09:22
Курс валют: доллар продолжает расти
09:13
Угроза вторжения РФ на украинские территории: в Госдепе США заявили о подготовке к "непредвиденным обстоятельствам"
08:57
ОБСЕ
За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 700 нарушений "тишины" на Востоке Украины
08:38
В Украине будут туманы, гололедица и +9°C: прогноз на 25 ноября
08:26
Сутки на фронте: оккупанты девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
08:23
В Украине за сутки зафиксировали около 17 тыс. новых случаев COVID-19 и более 600 смертей
08:08
Фотожаба Зеленский и Ермак
"Ермак - это прямая ходячая катастрофа". Соцсети о расследовании празднования 50-летия Ермака в Карпатах
08:00
"Зоря" - "Рома"
"Рома" - "Заря": где смотреть решающий матч единственной украинской команды, сохраняющей шансы на плей-офф еврокубков
07:58
Дональд Туск
Туск об угрозе российского вторжения в Украину: нужно воспринимать очень серьезно
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV