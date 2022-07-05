Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил на обвинение в "банализации Холокоста"
Скандал возник после того, как дипломат высказался об исторической роли Степана Бандеры.
Андрей Мельник ответил на обвинение в "банализации Холокоста", появившемся после его заявления в интервью немецкому журналисту Тилю Юнгу.
Он сказал, что "нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев", и что "это – нарратив, который до сих пор продвигают россияне. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле".
В посольстве Израиля в Германии подвергли резкой критике высказывания украинского дипломата. "Высказывание украинского посла – это искажение исторических фактов, банализация Холокоста и оскорбление (памяти. – Ред.) тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", – заявили израильские дипломаты.
Мельник в свою очередь назвал эти обвинения абсурдными, решительно отвергнув их. "Каждый, кто со мной знаком, знает: я всегда резко осуждал Холокост!... Нацистские преступления периода Шоа – это общая израильско-украинская трагедия".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.05
-
EUR
Покупка 35.24Продажа 36.44
- Актуальное
- Важное