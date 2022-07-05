Андрей Мельник ответил на обвинение в "банализации Холокоста", появившемся после его заявления в интервью немецкому журналисту Тилю Юнгу.

Он сказал, что "нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев", и что "это – нарратив, который до сих пор продвигают россияне. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле".

В посольстве Израиля в Германии подвергли резкой критике высказывания украинского дипломата. "Высказывание украинского посла – это искажение исторических фактов, банализация Холокоста и оскорбление (памяти. – Ред.) тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", – заявили израильские дипломаты.

Мельник в свою очередь назвал эти обвинения абсурдными, решительно отвергнув их. "Каждый, кто со мной знаком, знает: я всегда резко осуждал Холокост!... Нацистские преступления периода Шоа – это общая израильско-украинская трагедия".

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